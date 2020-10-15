БАЙКАЛСИ Кампани приступила к выпуску нового продукта: природной воды для детей «Мика-Мика»

В сентябре 2020 БАЙКАЛСИ Кампани представила новый продукт в своей линейке: природную воду для детей «Мика-Мика». Это вода из самого сердца Сибири, которая от природы содержит необходимый ребенку набор макро- и микроэлементов, не проходит дополнительную обработку для изменения состава и полностью соответствует самым строгим требованиям качества и безопасности.

В сибирской тайге, недалеко от реки Ушаковка, гидрогеологи БАЙКАЛСИ Кампани нашли источник воды, идеально подходящий по своему составу для детского питания. Тщательные исследования в течение нескольких лет показали, что вода готова к употреблению сразу, не требует никакой подготовки и полностью соответствует самым строгим требованиям законодательства России и стран Таможенного Союза.

Природная вода для детей «Мика-Мика» занимает особое место в линейке продуктов БАЙКАЛСИ Кампани, имеет свой собственный уникальный состав и добывается из артезианского источника добролетовского месторождения в сибирской тайге, недалеко от Байкала.

Вид с коптера на месторождение «Мика-Мика»

Главное отличие природной воды для детей «Мика-Мика» в том, что она рекомендована для малышей с первых дней жизни. Она предназначена для употребления детьми, приготовления пищи и восстановления сухих продуктов для питания детей.

«Мика-Мика» - артезианская, природная вода. Она не подвергается искусственной очистке и минерализации.

Действующее в России законодательство устанавливает особые, повышенные требования к детской воде. Запрещено искусственно минерализовать детскую воду, детская вода может быть только природного происхождения.

В отличие от многих вод, сертифицированных для детского питания, которые готовятся методом фильтрации и последующего кондиционирования и минерализации, то есть искусственно, природная вода для детей «Мика-Мика» имеет естественную природную минерализацию. Именно такую особую воду с оптимальным составом минералов – рекомендуют детям. Природная вода не только утоляет жажду, но и оздоравливает организм, улучшая обменные процессы.

Добыча артезианской воды «Мика-Мика» воды из подземного месторождения, полностью защищенного от любых воздействий цивилизации гарантирует ее неизменное качество, безопасность и полезные свойства.

Природная вода для детей «Мика-Мика» выпускается исключительно в негазированном виде. В детской воде недопустимы любые консерванты, в том числе углекислый газ. Соблюдение этого требования необходимо, чтобы вода была безопасной и полезной для здоровья малышей.

«Мика-Мика» имеет систему проверки подлинности каждой бутылки, что гарантирует защиту от подделки. Каждая бутылка получает свой уникальный код, нанесенный на этикетку. Вводя код на сайте mika-mika.ru, покупатель может убедиться в подлинности природной воды для детей «Мика-Мика».

Как отмечает генеральный директор БАЙКАЛСИ Кампани Руслан Коковин: «…В мире очень мало природных источников, вода которых соответствовала бы всем нормам законодательства. Природная вода для детей «Мика-Мика» — вода, созданная самой природой. Мы добываем ее далеко в сибирской тайге, бережно упаковываем с соблюдением самых строгих норм и везем за тысячи километров от места производства, которое находится в Иркутске. Соблюдение всех законодательных требований, контроль за качеством при производстве, применение современных гипоаллергенных материалов – важные отличия выпускаемой нами воды».

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) — производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.