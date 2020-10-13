Grow Food не пойдет в регионы

Один из крупнейших сервисов по доставке продуктовых наборов Grow Food перестал работать в некоторых регионах, сообщают «Ведомости».

Там сказано, что сейчас компания работает лишь в Москве и Санкт-Петербурге, хотя год назад она запускала доставку в Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. Продажи в этих городах были закрыты несколько недель назад, подтвердил сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер.

Причин отказа от региональной экспансии несколько.

По словам Гальпера, региональные потребители не оценили замороженные рационы. Ранее компания сообщала, что она будет осуществлять доставку в некоторые города именно замороженных продуктовых наборов, произведенных по контракту на фабрике в Подмосковье. Кроме того, продукт оказался дороговат для регионов – 700–750 руб. за рацион, добавляет Гальпер. Свою роль в этом вопросе, по его словам, сыграла и пандемия коронавируса. «Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», – объяснил собеседник «Ведомостей». Впрочем, по его словам, полностью отказываться от продвижения компании в регионах Grow Food не собирается, но новые планы и меню обещает озвучить к концу года.