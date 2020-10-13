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Grow Food не пойдет в регионы

Один из крупнейших сервисов по доставке продуктовых наборов Grow Food перестал работать в некоторых регионах, сообщают «Ведомости».  

Там сказано, что сейчас компания работает лишь в Москве и Санкт-Петербурге, хотя год назад она запускала доставку в Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. Продажи в этих городах были закрыты несколько недель назад, подтвердил сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер.

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Причин отказа от региональной экспансии несколько.

По словам Гальпера, региональные потребители не оценили замороженные рационы. Ранее компания сообщала, что она будет осуществлять доставку в некоторые города именно замороженных продуктовых наборов, произведенных по контракту на фабрике в Подмосковье. Кроме того, продукт оказался дороговат для регионов – 700–750 руб. за рацион, добавляет Гальпер. Свою роль в этом вопросе, по его словам, сыграла и пандемия коронавируса. «Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», – объяснил собеседник «Ведомостей». Впрочем, по его словам, полностью отказываться от продвижения компании в регионах Grow Food не собирается, но новые планы и меню обещает озвучить к концу года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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