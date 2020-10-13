ВТБ запускает VR-ипотеку в Иркутске

ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) представляют в Иркутске инновационный сервис выбора квартиры– VR-ипотека. Благодаря технологиям виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут выбрать объект недвижимости в различных городах России и приобрести его с помощью ипотечного кредита.

VR-технологии дают возможность покупателю «пройтись» по будущей квартире, оценить вид из окна, посмотреть территорию жилого комплекса, а также понять планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант (сотрудник «Метр квадратный»), который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия по ипотеке.

После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Иркутске, не выезжая для оформления документов в другой город.

«Для нашего региона VR-ипотека – это уникальный проект. ВТБ в рамках своей стратегии развивает цифровые продукты, чтобы клиенты могли получать услуги быстро и комфортно. VR-ипотека, в первую очередь, предназначена для тех, кто решил приобрести жилье в другом городе. Часто таким образом приобретаются квартиры для детей-студентов. Теперь клиентам будет еще проще определиться с выбором недвижимости, не выезжая из города, – достаточно посетить офис банка и надеть VR-очки. Этот не только удобно, но и безопасно», — прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

«Сервис VR-ипотеки становится незаменимым в случаях, когда клиенты находят перспективную работу в другом городе, решают поменять климатический пояс или у них возникает любая другая причина для переезда. Очки виртуальной реальности значительно экономят время на перелете или оценке объекта недвижимости непосредственно в месте расположения. Совместно с ВТБ мы запустили сервис только летом 2019 года, но с тех пор уже более тысячи клиентов воспользовались дистанционным выбором жилья, при этом средний чек их покупки составил 7 млн рублей», — отметил генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

В настоящее время VR-ипотека в пилотном режиме запущена в 13 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Тюмени,Сургуте, Волгограде, Мурманске, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске. Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести понравившуюся недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи (с видом на море) и других городах Краснодарского края. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.

В Иркутске воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ по адресу: ул. Дзержинского, д. 10. VR-cеансы проходят с 9.00 до 21.00 по московскому времени (в часы работы офиса).

Справка

Экосистема «Метр квадратный» — проект инновационного развития Группы ВТБ, открытая партнерская платформа в сфере недвижимости. Партнерами «Метр квадратный» являются крупнейшие девелоперские компании, банки, агентства недвижимости и сервисные компании в сфере ремонта. Сервисы экосистемы обеспечивают полностью цифровой клиентский путь от поиска недвижимости и проведения сделок, до проведения ремонта и организации переезда в новую квартиру. www.m2.ru