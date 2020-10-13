ХК «Байкал-Энергия» запустил онлайн-магазин

Запущен в работу интернет-магазин на базе официального сайта клуба www.baikal-energy.ru. Перейти в него можно с главной страницы сайта, нажав на соответствующую иконку, либо в разделе «Болельщику – Клубная атрибутика».

Перед новым сезоном коллекция атрибутики Клуба полностью обновилась. В продаже доступны новые бейсболки, шапки, шарфы, жилеты, ветровки, футболки с принтами и многое другое. Болельщики могут приобрести оригинальные игровые майки команды Суперлиги, по желанию на игровую майку можно нанести любую надпись и номер. Еще одним новшеством сезона стали подарочные сертификаты: теперь фирменные атрибуты «Байкал-Энергии» легко дарить родным, друзьям, коллегам.

Максимально облегчить болельщикам покупку фирменной продукции Клуба призван новый сервис – интернет-магазин «Байкал-Энергии». Для оформления заказа необходимо кликнуть на интересующую вещь, выбрать необходимые параметры (размер, цвет) и поместить её в корзину. Оплатить покупку можно как на сайте, так и при получении покупки.

Приобретённый товар можно забрать самостоятельно в офисе Клуба либо воспользовавшись бесплатной доставкой в пределах Иркутска (при заказе от 1000 рублей). Доставка в другие города страны осуществляется Почтой России.

Развитие современных сервисов для любителей хоккея с мячом - одна из главных задач Хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Среди клубов Суперлиги по хоккею с мячом в настоящий момент это единственный действующий онлайн-магазин атрибутики, и первые покупатели уже оценили его работу.

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в Иркутской области более 300 млн рублей. En+ Group финансирует ХК «Байкал-Энергия» с 2012 года, компания поддерживает развитие спорта в проекте «На лыжи!», в числе других проектов – комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий «360», Школа экологического предпринимательства (ШЭПР), главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.