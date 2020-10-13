ИАЦ «Альпари»: Рубль страдает от падения цен на нефть

В понедельник, 12 октября, по итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Несмотря на повышение американских фондовых индексов, он подешевел на фоне усилившейся санкционной риторики со стороны ЕС и падения цен на нефть. Пара доллар/ рубль повысилась на 0,44%, до 77,10 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 91,14 руб., фунт/рубль — на 0,70%, до 100,80 руб.

Главы МИД ЕС согласны ввести санкции против российских физлиц «по делу Алексея Навального» и утвердят санкционный список на саммите в Брюсселе 15-16 октября.

Давление на нефтяной рынок оказали несколько факторов. Во-первых, профсоюзу Норвегии удалось заключить соглашение по зарплатам с нефтяными компания и прекратить забастовку рабочих. Во-вторых, ураган «Дельта» прошёл через Мексиканский залив. В ближайшие дни компании возобновят добычу нефти. В-третьих, в выходные Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила о том, что на крупнейшем месторождении страны Эль-Шарара возобновляется добыча нефти.

Во вторник, 13 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $41,72. Угроза увеличения предложения со стороны нескольких нефтепроизводителей оказывает негативное влияние на нефтяной рынок. Из-за общего укрепления доллара США и снижения цен на нефть рубль останется под давлением. На поддержку он может рассчитывать после 15 октября, когда начнется налоговый период. У рубля серьезное сопротивление находится на уровне 76 руб. за доллар. Если сможет пройти, то продолжит отыгрывать потери до 74 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»