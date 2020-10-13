Мир, труд и газ: обойдутся без сжиженных продуктов США

Пока России не имеет смысла отказываться от трубопроводного газа, хотя сжиженный газ становится всё более серьёзным конкурентом. Газпром поставил в 2019 году в Европу в общей сложности почти 193 млрд кубометров природного газа, его доля, хотя и снизилась, но все равно превышала 30%. А доля поставщиков СПГ в совокупности не превышала четверти газового рынка Европы, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– Тем не менее, доля экспортируемого в Европу российского газа растёт, для сравнения: в 2019 году Россия (НОВАТЭК) поставила в Европу 15,07 млн т сжиженного газа, а США – только 12,7 млн. То есть нельзя сказать, что США являются таким уж успешным конкурентом российского СПГ в Европе. Газпром, в свою очередь, экспортирует СПГ в Азию (Японию и Южную Корею), а НОВАТЭК также поставляет СПГ в США, несмотря на санкции. Преимущества трубопроводного газа перед СПГ заключаются в более низкой цене, в Европе до текущего пандемического кризиса СПГ стоил на 30% дороже за тысячу кубометров, чем трубопроводный газ.

Крупнейшими покупателями российского СПГ являются Япония и Норвегия, но Норвегия, скорее, является «хабом» по перепродаже импортного СПГ в другие страны Европы. Российский СПГ также потребляют и Нидерланды, и Германия, и Великобритания и ряд других европейских стран. Наиболее серьёзной конкуренции в ближайшее время можно будет ожидать от Катара как одного из крупнейших экспортёров СПГ, но в будущем, тем более к 2035 году, ситуация может сильно измениться, и на первый план выйдут другие поставщики газа, как Саудовская Аравия, Нигерия, Алжир, Египет или Иран, который, наверное, не всегда будет жить под санкциями.

В ближайшие несколько лет спрос на СПГ будет по-прежнему расти, но похоже, что пандемия и её последствия может временно прекратить взрывной рост спроса. Пока экономическая активность в Европе снижалась, СПГ стоил очень дёшево, поскольку иностранные поставщики опасались потери клиентов и экспортировали СПГ даже в убыток, но по мере восстановления цен на СПГ конкуренция с трубопроводным газом вновь обострится и будет не в пользу СПГ, так как с точки зрения географии и логистики Европе гораздо выгоднее приобретать трубопроводный газ из России.

В более далёком будущем, если большинство приморских стран Европы построят свои терминалы по приёму СПГ, можно будет говорить о том, что России следует увеличивать долю своего СПГ на европейском рынке. А новые заводы по сжижению газа и новые танкеры-газовозы нужно строить уже сейчас, несмотря ни на какие кризисы и вирусы. Они все преходящи, а сохранение лидерства на европейском рынке газа – стратегическая задача для России.