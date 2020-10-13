94% россиян в возрасте 45+ задумывались о смене профессии

Сервис Работа.ру и образовательная компания “Нетология” провели совместное исследование и выяснили, как люди старше 45 лет относятся к смене профессии и направлениям digital. В опросе приняли участие более 1400 респондентов в возрасте 45+ из всех регионов страны.

94% опрошенных в разной степени задумывались о смене профессии. Кто-то планировал заняться кардинально другой деятельностью, кто-то –– найти что-то смежное. Однако тот факт, что почти все опрошенные не чувствуют полного удовлетворения от своей профессии, говорит о том, что эта тема очень актуальна.

35% людей находят переобучение нелегким занятием, так как это требует больших личностных усилий, труда и усидчивости. 30% готовы обучаться новому, только если есть свободные время и деньги, а еще 27% рады приобрести интересный им курс в любом случае.

Аудитория старше 45 лет не всегда открыта к новым знаниям. Так, 12% опрошенных считают дополнительное образование в их возрасте бесполезным, так как за несколько месяцев не получится освоить новую профессию и начать в ней работать.

Интерес к диджитал-специалистам стремительно растет. Среди работодателей также есть те, кто готов рассматривать на диджитал-позиции не только молодежь. Зарплатное предложение для старших кандидатов не отличается от других вакансий на те же специальности. Например, ведущий специалист по внедрению и сопровождению СЭД/PDM с опытом работы от 3 лет может получать от 100 тыс. рублей в месяц.

В рамках исследования Работа.ру и Нетология выяснили, почему большинство людей старше 45 лет не решаются на освоение диджитал-профессий, хотя понимают их значимость.

Существует много страхов, которые останавливают людей бросить нелюбимое дело и освоить другую востребованную профессию. Основной (его отметили 24% опрошенных) –– стажеры после 40 лет будут неконкурентоспособны, работодатели не доверяют им, и найти первое место работы будет нереально.