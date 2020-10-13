Отложенный спрос закончился. Рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре

Восстановительный рост выдачи кредитов наличными, который наблюдался после первой волны коронавируса, прекратился в сентябре. Количество новых выдач снизилось на 5% по сравнению с августом текущего года или на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года и составило 1,34 млн кредитов, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За весь III кв. 2020 г. банки выдали 4 млн кредитов наличными, что на 12% меньше, чем в III кв. 2019 года. За 9 месяцев выдачи составили 10,6 млн кредитов, что на 13% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Иркутской области в сентябре выдано 28 тысяч кредитов наличными, это на 9% меньше по сравнению с аналогичными периодом прошлого года.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Сокращение выдач кредитов наличными отчасти обусловлено сезонным фактором – выдачи в августе в большинстве предыдущих годов были выше, чем в сентябре. Во-вторых, поддержку кредитованию перестал оказывать эффект отложенного спроса, который был исчерпан за июль-август. Кроме того, банки приняли во внимание риск роста безработицы в стране на фоне второй волны коронавируса. Вероятно, последний риск будет определять кредитную политику банков в ближайшие месяцы. Объемы кредитования традиционно растут в четвертом квартале, но в этот раз под влиянием указанных сдерживающих факторов банки нарастят конкуренцию за выдачу кредитов наиболее надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами".