В селе Урик Иркутского района заканчивается строительство ФОКа

Строительство ФОКа ведется в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». По контракту закончить работы подрядчик должен 30 ноября 2020 года. Сейчас строительная готовность объекта составляет 92%. На площадке работают около 50 человек, ведется отделка внутренних помещений, устройство коммуникаций, трибун, беговых дорожек, подготовка основания под проезды, парковки, установка ограждения. Сегодня, 13 октября, спортобъект посетил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрен многофункциональный зал с паркетным покрытием, тренажерный и теннисный залы, раздевалки и другие необходимые помещения. Обеспечен доступ для маломобильных граждан.

Стадион включает в себя футбольное поле 100х60 метров, беговые дорожки, баскетбольную площадку и трибуны на 300 мест.

- Этот ФОК станет точкой притяжения для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Но кроме самого спортобъекта нужно привести в порядок подъездные пути к нему, расширить территорию парковки - жителям должно быть комфортно. Здесь будут заниматься и взрослые, и дети, после сдачи объекта нужна полная его загрузка, - сказал Игорь Кобзев, осмотрев территорию физкультурно-оздоровительного комплекса.

Губернатору доложили: планируется, что здесь будут работать 11 тренеров, могут проводиться занятия и соревнования по футболу, хоккею, боксу, гиревому спорту, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, теннису и другим видам спорта.

На строительство ФОКа в 2019 и 2020 годах было выделено более 184 млн рублей, из них около 48 млн рублей – средства федерального бюджета, более 127 млн рублей – из областной казны, свыше девяти млн рублей – местный бюджет.