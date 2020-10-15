Дистанционка-2: как подготовиться ко второй волне онлайн-обучения?

Весной далеко не все учителя, ученики и их родители оказались готовы к дистанционному формату обучения. Почти половина школьников сообщили, что после перехода на дистанционный формат стали больше ценить очное обучение. Сейчас, когда заболеваемость вновь растет, а власти рекомендуют в случае необходимости школам переходить на дистанционный формат, мы спросили, как подготовиться морально и пережить вторую волну онлайн-обучения у экспертов “Дня Ч”.

“И это переживём”

Александра Литвина – главный редактор издательства «Пешком в историю», автор книг «Транссиб», «История старой квартиры» – говорит, что ко всему надо относиться философски:

– Что мы слышим от родителей после опыта первой “удаленки”? Это профанация, а не обучение, темы пропущены, непонятно, как учатся, непонятно, чем занимаются. Мы должны с мужем работать, и на всю семью два ноутбука. Наш ребенок после такой учёбы пойдёт в заборо-строительный. Но послушайте, сколько было у нас грамотных в 1913 году? А в 1812? Явно прогресс идёт, прогресс налицо. Как-то пережили мы всё, и это переживём, – отмечает Александра.

“Надо взглянуть на дистанционку по-новому”

Любовь Окладникова, руководитель Центра немецкого языка им. Вильгельма фон Гумбольдта, соорганизатор «Дня Ч», рассказала, что с апреля Центр находится в онлайне, хотя является традиционным офлайновым центром. Как педагог, как директор языкового центра, Любовь предлагает взглянуть на дистанционку по-новому. Например, чему могут дети научиться в данной ситуации? Чему может научиться бизнес?

– Моя дочь во время удаленки научилась совершенно самостоятельно учиться. Она и раньше как-то это делала, но мы на это не обращали внимания. И когда только вся эта ситуация началась, я как мать переживала. У нас, например, в классе вообще не было организовано онлайн-обучение. Мы просто получали задания по вотсапу. Для меня, как педагога, который сам структурирует процесс обучения, это нонсенс. Поначалу я кипела. Потом подумала: “Why not?” Я по-философски взглянула на ситуацию. Ведь у наших детей было весьма благополучное детство, какие-то должны быть и трудности.

Иначе я взглянула и на бизнес. В апреле у нас в центре было 50% падение выручки. Это в пиковом месяце, когда мы обычно зарабатываем деньги на лето. А потом я начала находить решения. Я поняла, что это не катастрофа. Это новая реальность. И мы, и дети должны научиться справляться с этой реальностью.

Это, правда, ставит глобальный вопрос – что для нас сегодня образование?

Действительно нужно следовать федеральному стандарту обучения?

Действительно ли нужно записывать эти безумные видео с прыжками, отжиманиями и отсылать их безумному учителю?

Действительно ли надо переписывать 50 страниц для учительницы, хотя мы понимаем, что физически учитель не сможет проверить 30 работ учеников?

На самом деле, я рада, что это произошло. Я, как человек, организующий образовательный процесс, поняла, что многие вещи излишни. Не надо беспокоиться, наши дети не пропадут. Они справятся. Не надо стрессовать и нам.

“Мы не учились целый год, но это не было трагедией”

Мария Бызова, соорганизатор праздника чтения «День Ч», директор книжного магазина «Кукуля» поделилась своей личной историей и вспомнила, что когда-то их класс практически целый год не учился, но это не помешало большинству поступить на бюджет в ведущие вузы Сибири:

– Я закончила школу в Хакассии. Иркутская область тогда жила хорошо, а мы сюда ездили кормиться. У нас же в регионе не было ничего, зарплаты у учителей были мизерные, нас практически не учили. 10 класс мы пропустили практически полностью. В то время у нас было много свободы, я могла много читать, много смотреть. Но в 11-м спохватились, нашли учителей и нас всё-таки выпустили. Весь класс практически поступил на бюджет в вузы Новосибирска, Красноярска, Иркутска. Да, нас не учили в 10-м классе, но это не было для меня трагедией.

“Погуглите и составьте учебный план ребёнку, выберете тех лекторов, которые могут увлечь ребёнка”

Илья Кабанов – главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо, считает, что онлайн-образование открывает безграничные возможности для взрослых и детей, но важно подобрать правильных лекторов и вести конспекты:

– Я расскажу о своем личном опыте. С начала пандемии, хотя я и не ребенок, я прошел 40 онлайн-курсов и таким образом пополнил за полгода свой багаж онлайн-образования.

Наверное, в дистанционке есть несколько проблем. Одна из них – это контент. С одной стороны, никто учителей не учил учить в онлайне. Но с другой, никто не заставляет детей все это слушать и смотреть. Надо, конечно, как-то отчитаться.

Но выбирать надо из огромного количества лекций и образовательных видео. Можно, например, составить индивидуальный учебный план ребенку. Немного погуглив и посмотрев, что есть в ютубе. Чтобы лекции по астрономии, например, ему читал Владимир Сурдин, лекции по истории – Тамара Эйдельман, лекции по биологии – Женя Тимонова. Эти люди заточены на то, чтобы заинтересовать аудиторию, увлечь ваших детей, в отличие от учителей, к которым дети идут, потому что некуда деться.

Еще один важный момент по опыту моего прохождения онлайн-курсов – надо обязательно вести конспекты. Если смотреть курс фоном, то я ничего не запоминаю. Если я что-то фиксирую, есть шанс, что я смогу пересказать, похвастаться приобретенными знаниями.

“Есть мрачный прогноз по онлайн-образованию”

Александра Архипова – фольклорист, антрополог, один из авторов книги «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР», комментируя тему дистанционного обучения, рассказала, что сейчас серьезно обсуждаются два варианта развития событий.

– Я смотрю на эту ситуацию как антрополог. Один сценарий – карантин и онлайн-образование еще будет семестр. Не очень приятно, но пережить можно. Каких-то глобальных проблем это не несёт.

Однако возможен вариант Б. Когда коронавирус уютно почувствовал в нашей популяции, свил себе гнездо и уходить никуда не собирается в ближайшем будущем, в ближайшие 10 лет. А это означает, что время от времени мы будем уходить в онлайн. И наша жизнь будет похожа на попытки не утонуть человека, который плохо плавает – немного на поверхности, немного под водой.

А вот тут нас поджидает проблема. Очень существенная. Образование школьное и университетское – это контент, передача знаний. И как раз передачу можно устроить онлайн. Представим, что у нас идеальные учителя, хороший компьютер, у школьника идеальный интернет, понимающие родители. Контент передать можно, но есть и другая часть того, что мы получаем в школе и университете. Это социализация.

Это ситуация, при которой ребёнок общается со себе подобными, знакомится с новыми людьми, попадает в разные ситуации, учится, как жить, реагировать, возникают эмоциональные реакции. Онлайн-образование этого лишает. Потому что он получает знания, а социальная ситуация не меняется. Он сидит дома, дома и дома. И соответственно, через какое-то время вырастет поколение очень образованных инфантилов. И это один из мрачных прогнозов.

Эта тема сейчас бурно обсуждается. Например, в отношении американского, британского образования. У нас могут появиться бесплатные онлайн-университеты, где можно потоком записать 100-200-300 студентов. Какая разница! Если не нужно тратиться на кампус. Профессор читает лекции, работы проверяют помощники… А дорогое образование будет маленькими группами офлайн. Это будет та самая роскошь личного общения, чувства человеческого плеча, личных консультаций. Это будет дорого и офлайн.