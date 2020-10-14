Дело о мошенничестве на 40 млн рублей с закупкой масок расследуется в Иркутской области

Следственное управление Следственного комитета России по региону расследует уголовное дело, связанное с мошенничеством на 40 миллионов рублей с закупкой медицинских масок, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в апреле 2020 года индивидуальный предприниматель из Ангарска в рамках госконтракта поставил Иркутской станции скорой медицинской помощи партию медицинских масок на сумму около 10 миллионов рублей.

В ходе проведения проверки было установлено, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта.

Аналогичные закупки на десятки миллионов рублей были выявлены в больницу ордена «Знак почета» и Клинический госпиталь Ветеранов войн.

«Таким образом, бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 млн рублей», – отмечается в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемые в преступлении задержаны. Следствие ходатайствует перед судом об избрании основным фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.