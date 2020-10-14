Дальнобойщики Приангарья выступили против ограничений для общепита

В Иркутской области более ста водителей дальнобойщиков и междугородних автобусов обратились с письмом об отмене ограничения работы предприятий общественного питания, расположенных вдоль федеральных и региональных автодорог. Сейчас они должны закрываться в 23 часа, в то время, как многие рейсы выполняются по ночам. К тому же в таких кафе водители ожидают помощи в случае поломки транспорта. В них бывают комнаты для отдыха водителей.

Такие предложения были озвучены вчера, 13 октября, во время встречи руководителей и владельцей крупных предприятий Иркутской области с главой региона Игорем Кобзевым, председателем Правительства Иркутской области Константином Зайцевым, заместителем председателя Правительства Иркутской области Русланом Ситниковым. Встреча прошла в формате видеоконференции. Участие в мероприятии приняло более 70 человек.

Ряд компаний подняли вопросы продления арендных каникул для организаций и предприятий, работающих в зданиях, которые находятся в областной собственности.

Кроме того, представители крупных торговых предприятий подняли вопрос ответственности за отсутствие масок у посетителей торговых залов.

Игорь Кобзев поручил рассмотреть эти вопросы министерству экономического развития Иркутской области совместно с санитарно-эпидемиологической комиссией региона, и выработать по ним решения. Также глава региона отметил, что встречи с представителями бизнеса будут проходить регулярно. Это позволит оперативно решать возникающие вопросы и снижать напряженность.

По данным оперативного штаба, на 13 октября в Иркутской области подтверждены 179 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 918 заболевших.