Кирилл Царёв возглавит розничный бизнес Сбербанка

Сбербанк сообщает о назначении Кирилла Царёва на должность заместителя Председателя Правления Сбербанка, руководителя блока «Розничный бизнес». Кирилл Царёв вступит в должность 15 октября 2020 г.

Назначение также должно пройти соответствующее согласование Центрального банка Российской Федерации.

До прихода в Сбербанк Кирилл Царёв был заместителем Председателя Правления Международного банка Санкт-Петербурга, в течение 12 лет возглавлял ООО «Интерлизинг». За время его руководства компания вошла в топ-15 крупнейших лизинговых компаний России.

В 2011 году Кирилл присоединился к команде Сбера — был приглашён в компанию «Сбербанк Лизинг», где с 2012 года работал в должности заместителя генерального директора, а в 2015 году был назначен генеральным директором. Кирилл провёл реорганизацию компании, изменил систему её продаж, внедрил новые продукты для клиентов, в частности, был запущен операционный лизинг самолётов. Под руководством Кирилла «Сбербанк Лизинг» стал крупнейшей лизинговой компанией России и вошёл в топ-20 ренкинга европейских лизинговых компаний.

В ноябре 2018 года перешёл на позицию вице-президента в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка.

В августе 2020 года назначен на должность старшего вице-президента, заместителя руководителя блока «Розничный бизнес».

Кирилл Царёв окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по двум специальностям — «экономика и управление на предприятии» и «юриспруденция». Выпускник LondonBusiness School по программе финансового менеджмента «Финансы и менеджмент для банкиров».

Кирилл Царёв является председателем совета директоров АО «Сбербанк Лизинг» и президентом Объединённой лизинговой ассоциации, также состоит в экспертном совете Фонда развития промышленности и Авиационной коллегии при Правительстве РФ.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Уверен, что опыт Кирилла не только поможет ему управлять традиционными направлениями розничного бизнеса, но и даст импульс для развития новых направлений. Кирилл Царёв работает в различных подразделениях Группы Сбербанк уже восемь лет и хорошо знаком со структурой как розничного, так и корпоративного бизнеса. Его отличают глубина экспертизы и широта кругозора, внимание к деталям и стремление максимально упростить клиентский путь. Поздравляю его с назначением и желаю успехов».