Сбербанк сообщает о кадровых изменениях в Розничном блоке

Заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова приняла решение продолжить свою карьеру вне банка. Светлана Кирсанова начала свою карьеру в Сбербанке в 2014 году, в 2018 году была назначена заместителем Председателя Правления, руководителем блока «Розничный бизнес». В этой должности она курировала стратегические направления работы банка на розничном рынке, в том числе отвечала за реализацию цифровой трансформации.

Под руководством Светланы проведено обновление цифровых розничных клиентских платформ банка и выстроена удобная экосистема бесшовных сервисов для розничных клиентов. Значительно увеличилось число активных клиентов, сегодня более 50% из них используют только цифровые каналы для взаимодействия с банком, а количество банковских операций, которые клиенты проводят онлайн, превышает 90%. Увеличены основные финансовые показатели: портфель привлечённых средств населения превысил 14,3 трлн руб., кредитный портфель увеличился до 7,8 трлн руб., совокупная прибыль за 8 месяцев 2020 г. Розничного блока составила 39% общего финансового результата банка. Команда под руководством Светланы внедрила множество инновационных решений: первой в России внедрила технологию Apple Pay, собственную технологию SberPay, единый бесшовный вход в сервисы экосистемы — Сбер ID, который сегодня использует более 13 млн клиентов ежедневно. Большая работа проделана в области торгового эквайринга и безналичной оплаты товаров и услуг: запущена программа «Безналичный мир», количество точек безналичной оплаты увеличено вдвое; внедрены инновационные платёжные сервисы — снятие наличных в кассах магазинов, карты жителя и карты с технологией Social ID. Внедрён «Транспортный эквайринг», благодаря которому в 121 городе страны теперь есть возможность оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Годы работы Светланы в нашем банке прошли под знаком внедрения самых передовых решений. Сегодня Сбербанк является признанным мировым цифровым лидером в обслуживании населения. И многие инновационные проекты, изменившие наши розничные сервисы в лучшую сторону для клиентов, внедрены именно под её руководством. Она показала себя как профессиональный руководитель, и я уверен, что знания и опыт позволят Светлане реализоваться в новых амбициозных проектах».