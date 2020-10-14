Россия запускает цифровой рубль. Что это значит?

Банк России начал прорабатывать возможность выпуска новой формы российской валюты — цифрового рубля. Его можно будет использовать для оплаты и денежных переводов. Банк России подчеркивает, что о замене цифровым рублем существующих форм денег речи не идет. Фактически речь идет о переходе на новый промышленный уклад, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Спрос на цифровую валюту, вероятно, будет не только в России, но и ряде стран СНГ, прежде всего, Беларуси, Казахстане и Азербайджане. Во внешней торговле его могут использовать Турция, Монголия и Иран.

Важно иметь ввиду, что цифровой рубль не будет иметь никакого отношения к криптовалютам. У последних нет единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей, они подвержены серьезной волатильности курсов. Цифровой рубль — это фиатная валюта. Ее устойчивость функционирования обеспечивается государством в лице Банка России. Для введения цифрового рубля понадобится создание соответствующей инфраструктуры. Она позволит передавать цифровой рубль от одного пользователя к другому в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Радует, что вслед за Китаем Россия идет в мировом тренде.