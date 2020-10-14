Конец нефтяной ренты

За третий квартал 2020 года экспорт нефти, газа и нефтепродуктов принес в Россию $28,6 млрд. За три месяца на экспорте нефти экономика заработала $15,3 млрд (-51% год к году), а на экспорте нефтепродуктов — $8,7 млрд (-45%). По сравнению со вторым кварталом нефтяники принесли в страну дополнительно лишь $1,5 млрд, хотя средняя цена Urals подскочила на 48% — с $29 до $43 за баррель.

Выиграв в цене, нефтяники потеряли в объеме: физический экспорт нефти резко упал из-за обязательств России по ОПЕК+. «Газпром» почти все лето продавал газ себе в убыток, то есть дешевле $100 за тысячу кубометров. Экспортные доходы второй квартал подряд держатся на минимуме с 2002 года — $4 млрд в апреле-июне и $4,6 млрд за июль-сентябрь. В годовом выражении они рухнули на 43%, а если сравнивать с 2012 годом — в 3,5 раза, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Интересна ситуация с импортом. В третьем квартале поставки товаров в Россию из-за рубежа сократились на 8,5%, до $59,9 млрд. На их оплату ушло 78% полученной от экспорта валюты, против 63% год назад. Еще 19% «утекло» на оплату импортных услуг и по финансовым статьям. В результате чистый приток по текущему счету платежного баланса составил лишь $2,5 млрд, что в четыре раза меньше, чем в тот же период год назад.

Ситуацию спас карантин — международный туризм в текущем году по большому счету закрыт. Глядя на макроиндикаторы, не удивительно, что рубль падает. Дальнейшая судьба российской валюты зависит от скорости оттока капитала. Здесь все упирается во внутреннюю политическую стабильность и ситуацию с американскими президентскими выборами и, соответственно, санкциями. Трамп для России намного лучше, чем Байден.

Как поведут себя цены на нефть в будущем? Наше мнение, что если все сложится хорошо, то $50-70 за баррель мы увидим уже в следующем году. В этом случае Минфин снова начнет покупать валюту в резервы, а доллар/рубль будет по 60-65. Но это, конечно, оптимистичный сценарий, который подразумевает, что вторая волна пандемии не обрушит мировую экономику и вместе с ней цены на нефть.

Второй момент — это американские президентские выборы, которые запланированы на 3 ноября текущего года. Нефтяники и спекулянты опасаются, что победа Байдена будет означать смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что приведет к появлению персидской нефти на рынке и, соответственно, новому обвалу цен. Выход Ирана на нефтяной рынок котировки черного золота естественно начнут отыгрывать с опережением.

На нефтяном рынке «быки» за Трампа, за Байдена «медведи». Победа Трампа может вызвать небольшое ралли на нефтяном рынке. Мы полагаем, что до конца года стоит ориентироваться на цену барреля Brent в коридоре $40-45.