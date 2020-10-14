Вторая волна: Сбербанк сообщил о резком сокращении расходов потребителей

Аналитики портала СберИндекс сообщают, что с 5 по 11 октября падение потребительских расходов существенно ускорилось. Изменение составило ‒4,8% к 2019 году. Среднее значение за последние 4 недели снизилось до ‒1,8% относительно прошлого года.

Индекс потребительской активности SberIndex.ru уменьшился с 75,9 до 73,9 п., что свидетельствует о дальнейшем сокращении разнообразия в потреблении в ответ на риски, связанные с COVID-19.

Траты на товары непродовольственной группы упали впервые с начала июня, то есть со времён жёстких ограничений. На прошедшей неделе падение составило 1,8% г/г.

Общее изменение расходов на товары, включая продукты, также оказалось отрицательным (‒0,1% г/г) впервые после снятия карантинных мер.

Сокращается и спрос на услуги. Изменение трат в сервисных категориях с 5 по 11 октября составило ‒17,8% г/г против ‒14,2% неделей ранее.

Потребители продолжают избегать многолюдных мест: снижение расходов в ресторанах на прошедшей неделе ускорилось до 25,9% г/г против 21,7% неделей ранее. Траты на одежду и обувь падают на 12,1% г/г, что тоже стало самым слабым результатом с начала лета.

Сокращение трат может быть отчасти связано с введением в некоторых регионах дополнительных мер по борьбе с COVID-19.

Небольшое сокращение пассажиропотока на прошлой неделе наблюдается как в Москве, так и в других регионах России. Оно не носит такой массовый характер, как в апреле этого года, но и не сопровождается ростом спроса на топливо и такси, что означало бы замену общественного транспорта личным. Если исключить влияние регулярного всплеска покупок проездных, который случается в первое число каждого месяца, то общее снижение числа пассажиров в московском транспорте 5‒11 октября составило 5,4% по сравнению с предыдущей неделей. В отдельные дни снижение неделя к неделе доходило до 10%.