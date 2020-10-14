Кипр отменяет программу "золотых паспортов"

Кипр принял решение с 1 ноября отменить программу предоставления гражданства за инвестиции. Причиной отмены власти назвали злоупотребления программой. Вчера Al Jazeera опубликовала расследование о том, что несколько высокопоставленных официальных лиц, политиков, юристов и девелоперов Кипра якобы причастны к схеме, которая позволяет преступникам получить кипрские паспорта в обмен на инвестиции.

В августе Al Jazeera опубликовала информацию о 100 обладателях «золотых паспортов», большинство из которых, как указали журналисты, не соответствуют новым правилам получения гражданства. Среди упомянутых в расследовании оказались 39 россиян. К «группе высокого риска» Al Jazeera отнесла, например, известных олигархов Олега Тинькова, Вадима Мошковича и бывшего миллиардера и экс-акционера «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева. После публикации этого материала власти Кипра инициировали проверку всех выданных за 18 лет действия программы «золотых паспортов».

Кипр был одной из наиболее популярных у россиян стран с точки зрения получения второго гражданства, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Так, в 2017 году гражданство страны получили более 5517 человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне, сообщал Eurostat. Гражданство страны получали Олег Дерипаска, Дмитрий Рыболовлев и т.д. В период пандемии, на фоне введенных ограничений по перемещению по планете, спрос обеспеченных россиян на вторые паспорта заметно вырос. Однако ситуация в России и мире для «офшорной аристократии» cтановится все хуже. Риск ареста активов за рубежом в последние годы заметно вырос.

Российская Федерация ввела налог на банковские вклады и прогрессивную шкалу НДФЛ, рассматривается повышенный налог на прибыль финансовых компаний — такая практика в России существовала на заре рыночных реформ. Первый удар был нанесен еще в середине нулевых годов, когда в России были закрыты внутренние офшоры (Калмыкия, Чукотка и т.д.), которые делали своими профит центрами крупные олигархические компании. Данный шаг стал поводом к конфликту между «Юкосом» и тогдашним министром финансов Алексеем Кудриным.

Теоретически данный тренд должен повысить спрос на крипту, однако мы не думаем, что это произойдет. Возвращение денег из офшоров и покупка, грубо говоря, индекса Мосбиржи не самая плохая история в текущей ситуации. Дивидендная доходность российских фишек смотрится очень неплохо на фоне обнуления ставок по всему миру.