Каждый пятый заёмщик потребкредита стал страховаться от потери работы

С начала года около 2,5 млн клиентов Сбербанка при заключении договора потребительского кредитования оформили подключение к программам страхования «Сбербанк страхование жизни». При этом 20% из них включили дополнительную опцию — страхование от недобровольной потери работы.

Страхование жизни при оформлении потребительского кредита позволяет клиенту обезопасить себя и свою семью от финансового бремени на случай непредвиденных обстоятельств: при наступлении неблагоприятных событий страховая компания производит выплаты и таким образом помогает частично или полностью погасить задолженность по кредиту. Включение в программу дополнительного риска недобровольной потери работы позволяет получать компенсацию за дни отсутствия занятости в размере до 244 тыс. рублей.

В январе-сентябре 2020 года «Сбербанк страхование жизни» произвела 55 тыс. страховых выплат заёмщикам потребительских кредитов, в том числе более 2,6 тыс. выплат в связи с недобровольной потерей работы. В топ-5 регионов по подключению к программам страхования жизни при потребительском кредитовании входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, и Ростовская область и Республика Башкортостан.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«В этом году на фоне эпидемиологической обстановки и связанного с ней состояния неопределённости мы наблюдаем повышенный спрос на страхование от потери работы. Клиентам, оформляющим кредиты, важно быть уверенными, что при наступлении неблагоприятных событий обязательства перед банком будут исполнены. В ближайшее время для заёмщиков потребительских кредитов Сбербанка мы модифицируем нашу программу добровольного страхования жизни и добавим в неё новые риски, в том числе риск снижения оклада. А уже в этом году для клиентов во всех регионах в Сбербанк Онлайн станет доступна новая версия страхования от потери работы с более низкой ценой и более широким покрытием».