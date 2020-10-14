Следом за безработицей растет инфляция

Вчера Банк России сообщил, что скачок доллара почти до 80 руб., а евро выше 90 руб. начал оказывать «повышательное давление» на инфляцию. Ослабление рубля стало главным фактором роста цен на уровне потребителей, который, согласно Росстату, ускорился до 3,7% в сентябре и стал рекордным за последние 12 месяцев. Хотя, конечно, пока инфляция не превышает таргет ЦБ в 4%, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Инфляционную гонку возглавляют импортные непродовольственные товары, а также отечественная продукция с заметной импортной составляющей: бытовая техника в сентябре подорожала на 3,9% год к году, компьютеры на 2,9%, инструменты — на 4,4%, автомобили — на 7%. Вместе с тем бедность и соответственно низкий внутренний спрос остаются главным антиинфляционным фактором.

По итогам второго квартала реальные располагаемые доходы россиян рухнули на 8%, а к концу года МЭР ждет их снижения на 3%. Банк России прогнозирует на конец года инфляцию в диапазоне 3,7-4,2% и выйти за его верхнюю границу она сможет только если доллар подорожает до 83-85 руб. Возможно, если инфляция превысит ключевую ставку, напомним, она составляет 4,25%, то Банк России начнет цикл ее повышения раньше рыночных ожиданий.

Рынок полагает, что российский регулятор начнет повышать ключевую ставку в конце года. При этом мы по-прежнему полагаем, что России следует перейти к политике сильного рубля, проигнорировав интересы бюджета и сырьевых экспортеров. Кроме доступа к качественным импортным товарам и, как следствие, к более высокому качеству жизни и притоку горячих денег на Мосбиржу, сильный рубль — это еще и низкая инфляция, а также доверие к национальной валюте со стороны простых россиян и граждан из стран СНГ.