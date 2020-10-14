СберПервый: За последние три месяца состоятельные клиенты активно инвестировали в фондовый рынок

За последние три месяца состоятельные клиенты СберПервого активно инвестировали в фондовый рынок, они также участвовали в мероприятиях экосистемы СберПервого и стали значительно больше тратить на путешествия, рестораны и одежду по сравнению с первой половиной года.

Мария Поденко, руководитель СберПервого:

«Мы видим, насколько активнее клиенты стали заходить на фондовый рынок. Оборот на ММВБ в рублях за весь прошлый год составил 691.3 млрд рублей, а за 9 месяцев 2020 года превысил 1 трлн рублей, рост на 45%. Количество сделок за те же периоды увеличилось с 2.86 млн до 4.78 млн. Общий объём инвестиционного портфеля СберПервого уже превысил 1,1 трлн рублей. Данная динамика говорит о том, что в любой ситуации наши клиенты находят возможности для приумножения своего капитала, ищут новые решения и не боятся рисковать. СберПервый для этого предоставляет соответствующий сервис и инфраструктуру. Мы поддерживает активность и интерес клиентов к рынку ценных бумаг и проводим для них образовательные программы в Академии Первых, на которых участники обучаются системному и осознанному подходу к инвестированию: эксперты рассказывают клиентам, как подобрать правильную стратегию, как искать и оценивать финансовые активы для выгодных вложений, как формировать свой личный сбалансированный инвестиционный портфель».

Начиная с июня инвестиционный портфель клиентов СберПервого вырос на 71,8 млрд рублей — на 6,9%, а портфель брокерского обслуживания — на 55,7 млрд рублей (прирост составил 7,5%). 48% клиентов СберПервого вкладываются в облигации — это отражается на общей структуре инвестиционного портфеля СберПервого, в котором облигации занимают 78%. Клиенты премиального сегмента продолжают принимать на себя риски: за три месяца доля портфеля в акциях выросла по объёму с 18,3% до 20%, а число клиентов, готовых рисковать, увеличилось с 30% до 32%. Также с начала сентября наблюдается рост объёма конверсионных операций: сегодня клиенты покупают в два раза больше валюты, чем продают.