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Apple озвучила цены на новые смартфоны iPhone 12

Американская корпорация Apple озвучила цены на новую линейку iPhone 12, которая появится в продаже уже этой осенью, сообщает РБК.

Цены в России будут варьироваться от 69,9 тысячи рублей для бюджетной версии и от 109,9 тысячи для максимальной комплектации.

В продажу поступят четыре новые модели – iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах – синем, зеленом, черном, белом и PRODUCT (RED) с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 79,9 тысячи рублей и 69,9 тысячи соответственно.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут стоить от 99,9 тысячи рублей и 109,9 тысячи. Модели выйдут в графитовом, серебристом, золотом и «тихоокеанском синем» цветах. Объем памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Покупатели в России смогут приобрести iPhone 12 и iPhone 12 Pro с 23 октября. iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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