МТС: Аудитория музыканта и видеоблогера Моргенштерна равна трафику небольшого российского города

Аналитики больших данных компании МТС подсчитали мобильный трафик молодежной аудитории в возрасте от 15 до 19 лет, который приходится на творчество и иную активность артиста Алишера Моргенштерна в интернете за последние три месяца — с июля по сентябрь 2020 года. В микроисследовании проанализирована совокупность факторов, в том числе поведенческие активности и обезличенный трафик пользователей на официальные аккаунты в Instagram, Youtube, VK, TikTok; активность пользователей, связанная с артистом, в билетных сервисах МТС; количество прослушиваний композиций в приложении МТС Music.

Совокупный объем мобильного интернет-трафика, который «приземлялся» на ресурсы, связанные с деятельностью артиста за анализируемые три месяца, сравним с совокупным объемом мобильного трафика, который генерирует небольшой российский город или административный округ столицы.

«При обезличенном анализе трафика и других метрик молодежной аудитории, которые МТС использует для улучшения качества цифровых продуктов и их таргетированного продвижения, — «Моргенштерн» действительно выделяется как отдельное самостоятельное явление, наравне с такими категориями как «интернет-магазины», «еда», «развлечения», «образование» и так далее. Мы сталкиваемся с этим впервые и пока сложно сказать, насколько появление таких категорий в метриках станет регулярным», — отметил директор центра Big Data МТС Леонид Ткаченко.

С июля по сентябрь текущего года почти каждый абонент МТС в описанной выше возрастной группе так или иначе сталкивался с творчеством Моргенштерна при просмотре контента с мобильного устройства. Суммарное количество активностей юношей и девушек подросткового возраста, связанное с деятельностью артиста в сети, превышает их активность по таким направлениям как: «образование» (два из трех анализируемых месяца – пришлись на время летних каникул), «спорт» и «покупки». Более половины подростков проводят не менее двух с половиной часов в неделю за просмотром контента, так или иначе связанном с Моргенштерном.