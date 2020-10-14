Бесплатное тестирование на ВИЧ проходят студенты иркутских ВУЗов

14, 15 и 16 октября пройдет акция “Подзарядка безопасности” в ВУЗах Иркутска, в ходе которой всем желающим будет предложено анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне. Акцию проводит Иркутский областной центр СПИД с целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде.

Результат можно будет узнать уже через 15 минут, тестирование проводится путем взятия мазка из носоглотки, поэтому сдавать кровь не придется. Сдача теста будет проходить в специально обрадованной передвижной лаборатории.

Вместе с результатами теста каждый участник акции получит консультацию специалиста, информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, а также брендированные контрацептивы.

«Организуя подобные мероприятия, мы преследуем очень важную цель - повышение информированности студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирование сознательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, популяризация здорового образа жизни и повышенной осознанности риска заболевания ВИЧ-инфекцией и ИППП, а также профилактику этих заболеваний среди студентов», - сообщили в пресс-службе Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Расписание акции «Подзарядка безопасностью»:

14 октября, с 8:00 до 14:00, Педагогический институт, Иркутский государственный университет, Нижняя набережная, 6

15 октября, с 8:00 до 14:00, Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, п. Молодёжный

16 октября, с 8:00 до 14:00, учебный корпус Иркутского государственного университета, ул. Лермонтова, 126

На протяжении всего мероприятия любой желающий сможет сдать тест на ВИЧ анонимно и бесплатно, получить консультацию специалистов по любым вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных защитить от распространения новой коронавирусной инфекции.