В Иркутской области спрос на медиков вырос на 39%

«Медицина, фармацевтика» входит в десятку самых динамичных профессиональных сфер региона: за последний месяц количество вакансий для медиков увеличилось на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество резюме – на 40%, сообщают аналитики hh.ru.

В разрезе специализаций в период с июля по сентябрь чаще всего требовались лечащие врачи и врачи-эксперты. До сентября менее востребованными были младший и средний медперсонал. На специалистов клинических и лабораторных исследований спрос оставался практически неизменным на протяжении последних трех месяцев.

По количеству резюме в регионе лидируют младший и средний медперсонал (34% от общего объема резюме), а также лечащие врачи и врачи-эксперты (12%). На специалистов по клиническим и лабораторным исследованиям приходится 5% резюме. Большинство соискателей – люди с опытом работы более 6 лет (54%) и в возрасте от 18 до 30 лет (41%).

Несмотря на то, что количество резюме медиков стабильно увеличивается, профессиональная сфера «Медицина, фармацевтика» по-прежнему является одной из самых низкоконкурентных с точки зрения трудоустройства: на одну вакансию приходится 1,1 резюме. При этом нормой считается 5-6 резюме на вакансию: с одной стороны, у работодателей есть выбор, с другой – соискатели могут в комфортные сроки найти новое место трудоустройства.

Средняя зарплата, предлагаемая медикам в Иркутской области, равна 45 000 рублей, что на 5 000 рублей выше ожидаемой соискателями – 40 000 рублей.