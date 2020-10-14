Новости

В Иркутской области спрос на медиков вырос на 39%

«Медицина, фармацевтика» входит в десятку самых динамичных профессиональных сфер региона: за последний месяц количество вакансий для медиков увеличилось на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество резюме – на 40%, сообщают аналитики hh.ru.

В разрезе специализаций в период с июля по сентябрь чаще всего требовались лечащие врачи и врачи-эксперты. До сентября менее востребованными были младший и средний медперсонал. На специалистов клинических и лабораторных исследований спрос оставался практически неизменным на протяжении последних трех месяцев.

Читайте также:

Предприниматели Приангарья предложили штрафовать за отсутствие масок нарушителей, а не бизнес
14 октября 2020
Прогноз на IV квартал 2020 года: какие активы не стоит покупать во время «второй волны»
14 октября 2020

По количеству резюме в регионе лидируют младший и средний медперсонал (34% от общего объема резюме), а также лечащие врачи и врачи-эксперты (12%). На специалистов по клиническим и лабораторным исследованиям приходится 5% резюме. Большинство соискателей – люди с опытом работы более 6 лет (54%) и в возрасте от 18 до 30 лет (41%).

Несмотря на то, что количество резюме медиков стабильно увеличивается, профессиональная сфера «Медицина, фармацевтика» по-прежнему является одной из самых низкоконкурентных с точки зрения трудоустройства: на одну вакансию приходится 1,1 резюме. При этом нормой считается 5-6 резюме на вакансию: с одной стороны, у работодателей есть выбор, с другой – соискатели могут в комфортные сроки найти новое место трудоустройства.

Средняя зарплата, предлагаемая медикам в Иркутской области, равна 45 000 рублей, что на 5 000 рублей выше ожидаемой соискателями – 40 000 рублей.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19":
Все материалы сюжета (165)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Предприниматели Приангарья предложили штрафовать за отсутствие масок нарушителей, а не бизнес
Прогноз на IV квартал 2020 года: какие активы не стоит покупать во время «второй волны»
Дальнобойщики Приангарья выступили против ограничений для общепита
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании