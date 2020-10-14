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Следственный комитет Приангарья расследует дело о мошенничестве с закупкой медицинских масок

По версии следствия, в апреле текущего года индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму около 10 млн рублей.

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В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области установили, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта.

В ходе обысковых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов выявлены аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница и ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн». Таким образом, бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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