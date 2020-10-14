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В Иркутской области умерли 8 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 14 октября в Иркутской области подтверждены 183 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 101 заболевших.

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За последние сутки 7 человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 377 человек: от COVID-19 умерло 286 (+7), от заболеваний, не связанных с вирусом – 91 (+1). За последние сутки выздоровели 78 человек, за весь период эпидемии – 17 932.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 183 новых случаев коронавируса в регионе 68 приходится на областной центр.

Больше всего новых случаев:

  • в Ангарске — 71 (всего 1 359),
  • в Иркутске — 68 (всего 10 018),
  • в Братске — 12 (всего 953),
  • в Эхирит-Булагатском районе — 7 (всего 569).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 018,
  • Иркутский район – 1 537,
  • Усть-Кут – 1480,
  • Ангарск – 1 359,
  • Братск – 953. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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