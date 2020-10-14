В Иркутской области умерли 8 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 14 октября в Иркутской области подтверждены 183 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 101 заболевших.

За последние сутки 7 человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 377 человек: от COVID-19 умерло 286 (+7), от заболеваний, не связанных с вирусом – 91 (+1). За последние сутки выздоровели 78 человек, за весь период эпидемии – 17 932.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 183 новых случаев коронавируса в регионе 68 приходится на областной центр.

Больше всего новых случаев:

в Ангарске — 71 (всего 1 359),

в Иркутске — 68 (всего 10 018),

в Братске — 12 (всего 953),

в Эхирит-Булагатском районе — 7 (всего 569).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: