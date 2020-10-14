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Пенсионерка из Нижнеудинска перевела мошенникам 150 тысяч рублей, считая что лечит попавшую в ДТП сестру

Потерпевшая пояснила, что накануне ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником медицинского учреждения и сообщил, что ее сестра якобы попала в ДТП, сейчас находится в больнице и не может говорить, так как якобы у нее травма лица, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

«Медик» уточнил, что для лечения родственницы срочно нужны деньги. Заявительница ответила, что в данный момент все банкоматы закрыты и ночью она не сможет перевести деньги, на что злоумышленник предложил перезвонить утром. В утреннее время, слушая указания мошенников, женщина пришла к банкомату и переводила по 14 тысяч рублей на разные номера телефонов, которые диктовал ей мужчина по телефону. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам около 150 тысяч рублей.

Когда пенсионерка пришла домой, она решила позвонить своей сестре, из разговора с которой поняла, что ее обманули.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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