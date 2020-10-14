Ввод половины торговых центров Москвы перенесен на 2021 год

Согласно данным международной консалтинговой компании Knight Frank, на этот год был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (около 950 тыс. кв. м), однако порядка половины из них (49%) уже перенесено на следующий год.

Показатель вакантных площадей в ТЦ столицы, работающих более двух лет, увеличился на 1,8% (относительно 2019 года) и составил 5,3%. Уровень вакансии в новых объектах – 11%, по прогнозу аналитиков он сохранится до конца года. Общий уровень вакансии достиг 9,5%, что на 2,9 п.п. больше значения III квартала 2019 года.

По итогам III квартала 2020 года предложение торговых площадей по сравнению с I полугодием 2020 года увеличилось на 14,4 тыс. кв. м: были открыты два районных торговых центра ADG Group – «Эльбрус» (GLA 4,7 тыс. кв. м) и «Будапешт» (GLA 9,7 тыс. кв. м). Таким образом, общий объем предложения рынка торговой недвижимости Москвы по итогам III квартала составляет 13,58 млн кв. м (GLA – 6,75 млн кв. м).

Всего за 2020 год было введено 166,9 тыс. кв. м арендопригодных площадей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было введено 149 тыс. кв. м. Прирост нового предложения состоялся за счет открытия в первом полугодии ТЦ в составе МФК «Квартал West», ТЦ «Остров Мечты», аутлет-центра The Outlet Moscow и ТЦ «Столица». Однако за первые три квартала 2020 года на следующий год было перенесено 49% от заявленного годового ввода, что составляет 467,7 тыс. кв. м арендуемых торговых площадей.

Анонсированные ранее открытия текущего года – Vnukovo Premium Outlet и объекты редевелопмента сети кинотеатров ADG Group – перенесены на IV квартал 2020 года.

С учетом нового объема ввода показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями составил 532,2 кв. м на 1 000 человек. По сравнению со II кварталом 2020 года показатель увеличился на 0,2%, относительно сопоставимого периода прошлого года рост составил 3,7%.