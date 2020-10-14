Банк «Открытие»: 43% жителей СФО считают себя удачливыми в финансах

43% сибиряков считают себя в той или иной степени удачливыми в финансовых делах. При этом в финансовых неудачах наши сограждане винят преимущественно себя и свои ошибки, а не общее несправедливое устройство мира или стечение обстоятельств. Только 5% для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. В среднем для счастья сибиряку достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Абсолютно удачливыми в денежных делах считают себя 3% сибиряков (к примеру, среди москвичей таких гораздо больше - 7%). Еще 40% назвали себя скорее удачливыми, чем неудачниками. Скорее неудачливыми в финансовых делах назвала себя 33% опрошенных сибиряков. Уверенно признаются в том, что им не везет с деньгами, 11% жителей СФО. Наиболее высока эта доля на Северном Кавказе (19%), самая низкая – на Северо-Западе (10%).

56% сибиряков назвали главной причиной своих финансовых неудач собственные ошибки.

21% сетуют на стечение обстоятельств. 11% полагают, что их неудачи в деньгах связаны с несправедливым устройством мира (эта точка зрения особенно популярна на Северном Кавказе – 26%, тогда как на Дальнем Востоке так считают только 5% опрошенных). 8% сибиряков назвали причиной своих финансовых неурядиц ошибки окружающих.

60% считают финансовую удачу результатом упорного труда. 54% (на этот вопрос можно было давать больше одного ответа) полагают, что финансовый успех становится наградой за активность и предприимчивость. 12% назвали главной причиной удачи в деньгах наличие богатых родственников. 21% респондентов - счастливую случайность.

При этом деньги вовсе не главное, что нужно для счастья сибирякам. На первом месте у большинства в списке главных признаков счастья - любовь и семья. Так считают 72% опрошенных, и ни в одном из регионов этот показатель не составляет меньше 66%.

Тем не менее, 57% респондентов (это самый высокий показатель среди вех регионов России) возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. 23% прямо сказали, что для счастья им нужно «много денег». Треть респондентов-сибиряков считают, что счастье не измеряется деньгами.

11% опрошенных для счастья нужна слава, признание людей. Для примера, сильнее всего жажда славы предсказуемо у жителей Москвы и Московской области (14%), тогда как на Северном Кавказе это показатель счастья лишь для 4%.

Чтобы стать счастливее, 44% жителей Сибири хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас. 9% опрошенных честно признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов США. Только 5% сибиряков для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высока доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (6%), самая низкая - на Северном Кавказе (1%). При этом в среднем сибиряки, как и жители практически всех регионов кроме Москвы, считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья - 100-150 тысяч. Москвичам для счастья нужно больше денег - 150-300 тысяч рублей в месяц.