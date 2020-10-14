Препараты от COVID-19 вошли в перечень жизненно необходимых лекарств

Несколько препаратов для лечения коронавируса COVID-19 вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции»,— сказал господин Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС). По его словам, в первую очередь речь идет о «Фавипиравире», его предельная цена будет зарегистрирована после согласования с ФАС.