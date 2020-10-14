Игорь Кобзев прокомментировал расследование в минздраве области

- На сегодняшний день правоохранительные органы проводят проверку. Нам необходимо дождаться ее результатов. Затем будем принимать кадровые решения. Сейчас все находятся на рабочих местах, - сказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава региона Игорь Кобзев.

Ранее Телеинформ сообщал о том, что следователи расследуют уголовное дело по трём эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2020 года индивидуальный предприниматель из Ангарска в рамках заключённого государственного контракта поставил на Иркутскую станцию скорой медицинской помощи партию медицинских масок на сумму около 10 миллионов рублей.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области установили, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТа и условиям контракта.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов выявили аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в Иркутской областной клинической больнице и иркутском госпитале ветеранов войн. Таким образом, бюджету региона причинён ущерб в размере более 40 миллионов рублей.