Правительство поручило разработать план развития Заларинского района

План развития Заларинского района будет направлен на улучшение жизни местных жителей. Один из его аспектов – обучение детей в одну смену. Для этого будут строить новые учебные заведения, сообщают в областной администрации.

Так, в 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» начнут строить новую школу в селе Бажир, она рассчитана на 154 учащихся. Также проведут капитальный ремонт зданий детских садов в селе Холмогой и селе Тагна, гимназии в микрорайоне Солерудник рабочего поселка Тыреть. Из федерального бюджета на эти цели выделено 405,5 млн рублей.

Решается вопрос реконструкции школы №2 в посёлке Залари. Для неё готова проектная документация. Работы планируют начать в 2022 году, они рассчитаны на год. Также необходимо реконструировать систему водоотведения и разработать новую схему территориального планирования с учётом возможного строительства мусороперерабатывающего завода.

Сейчас в посёлке Залари завершается строительство крупного объекта – путепровода через Восточно-Сибирскую железную дорогу. Раньше люди часами стояли на переезде, дожидаясь возможности попасть на противоположную сторону. Стоимость путепровода составляет 420 млн рублей, они были выделены из регионального бюджета. Строительство провела Дорожная служба Иркутской области. Оно шло два года.

Специалистам осталось закончить работы на подошве земельного полотна и водопропускных трубах, а также привести в порядок объездные дороги, по которым двигался транспорт во время строительства путепровода. Завершить работы планируется 1 ноября. Этот путепровод расположен на въезде в посёлок Залари. От федеральной трассы к нему ведет дорога, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Её протяженность – 900 метров. Там необходимо провести капитальный ремонт, сделать тротуары и освещение. Директор Дирекции автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина сообщила, что сейчас идет разработка проектной документации. Работы планируют провести в 2021 году.