Индекс промышленного производства за 10 месяцев 2020 года сократился на 4%

Индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в сентябре 2020 года изменились однонаправленно: индекс производства сократился к сентябрю 2019 года на 4,1%, индекс спроса – на 6,3%. За период с начала года падение показателей составило 4,5% и 5,7% соответственно. О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей снова замедлилось и составило -7,2% к сентябрю 2019 года. За период с начала года падение индекса спроса в секторе также составило 7,2%.

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 11,8% относительно сентября 2019 года до 40,7 млн тонн (-7,7% до 386,8 млн тонн с начала года), экспорт сократился на 20,6% до 17,8 млн тонн (-11,8% до 175,9 млн тонн с начала года). Основным фактором, оказывающим влияние на динамику добычи, остается снижение добычи нефти в рамках выполнения обязательств России по сокращению добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+. С августа 2020 года уровень сокращения добычи сократился с 18% от базового уровня (11 млн барр. /сутки) до 14%.

Объемы добычи угля продолжили снижаться десятый месяц подряд (с декабря прошлого года): в сентябре добыча сократилась на 12,1% до 33 млн тонн (-8,3% до 292,7 млн тонн с начала года). Экспорт российского угля в прошедшем месяце значительно вырос вопреки общемировому тренду: на 9% до 17,5 млн тонн. Несмотря на снижение глобального спроса, Россия увеличивает поставки не только в страны Ближнего Востока и Африки, но и в Европу.

Увеличение поставок в Европу стало возможно как из-за роста спроса на фоне увеличения выработки электроэнергии угольными ТЭС, так и по причине стабильного снижения собственной добычи, в том числе из-за временных ограничений, вводимых в рамках мер по борьбе с распространением Covid-19. Несмотря на рост экспортных поставок в последние месяцы, за период январь–сентябрь 2020 года экспорт угля сократился по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 1,4% до 141,8 млн тонн.

Добыча газа в сентябре 2020 года сократилась на 1,4% до 55,6 млрд м3 (-8,1% до 499,8 млрд кубов с начала года).

Рост спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности продолжается, но затухающими темпами. Индекс спроса на продукцию данных отраслей в сентябре 2020 года вырос на 0,6%, (+7% с начала года). Динамики спроса в сегменте может свидетельствовать о близком к исчерпанию потенциала роста.

В сегменте среднетехнологичных отраслей снижение спроса продолжается с мая 2019 года, в сентябре падение составило 6,8% к сентябрю прошлого года (-7% с начала года).

Внутренний спрос на черные металлы в сентябре 2020 года упал на 10,1% (-15,8% с начала года), экспортные поставки черных металлов также сократились (-2,1%, -2,3% соответственно). Спрос на цветные металлы со стороны внутреннего рынка в сентябре 2020 года выроc (+19,2%, -3%), при этом поставки на внешний рынок продолжили падение (-22,6%, -19,0%). Спрос на химические и минеральные удобрения со стороны внутреннего рынка в сентябре вырос (+11,6%, +6%), экспорт показал спад (-4,8%, +2,1%). В сентябре значительно возрос внешний спрос на цемент (+21,1%, -1,1%), при этом внутренний спрос продолжает стабильно снижаться (-2,2%, -7,6%) на фоне продолжающегося снижения объемов работ по виду деятельности «Строительство» (-0,4%, -0,5% по данным Росстата).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в сентябре 2020 года сократился на 20,3% к сентябрю 2019 года (-19,5% с начала года). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в сентябре 2020 года выросла на 12,9% (-7,5% за период январь–сентябрь 2020 года), при этом поставки выросли как на внутренний рынок (+14,0%, -6,1%), так и в экспортном направлении (+6%, -20,7%).