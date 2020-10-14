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Братчане засыпали звонками колл-центры поликлиник и скорой помощи

Ситуация с коронавирусом в Братске остаётся напряжённой, но она контролируется. И хотя очагов распространения новой инфекции нет, поликлиники загружены по полной программе. Об этом сообщает Братская студия телевидения со ссылкой на руководителя оперативного штаба в городе Марину Зубакову. 

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В Братске за сутки зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии  953 человека. Помимо этого, растёт заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией. По данным городского оперштаба на 14 октября, в третьей больнице с воспалением лёгких лежат 164 человека, в госпитале на Курчатова таких пациентов 121. Там же, в ЦРБ, от коронавируса лечатся 53 братчанина. Ещё 32 борются с этим недугом в ГБ № 5. Чуть меньше, 28 местных жителей, с "ковидом" находятся в "Юбилейном". Ещё 314 человек лечатся на дому. В числе заразившихся 43 медика. Нагрузка на колл-центры поликлиник возросла, констатирует заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова. Если два дня назад врачи обслуживали, в среднем, по 250 вызовов, то накануне их стало почти вдвое больше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Братчане засыпали звонками колл-центры поликлиник и скорой помощи
В России выявлено более 14 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор предупредил об опасности сокрытия болезней перед прививкой от COVID-19
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