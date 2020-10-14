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Временная схема движения троллейбуса №5 в Иркутске будет действовать до 25 октября

Временная схема движения муниципального троллейбусного маршрута №5 «Сквер им. Кирова – микрорайон Университетский (через Академический мост)» будет действовать до 25 октября. Продление срока связано с увеличением объемов работ по строительству тепловой сети и временным ограничением движения транспорта по улице Трилиссера на участке от улицы Лебедева-Кумача до дома №33 по улице Трилиссера, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что при следовании из центра троллейбус №5 после улицы Ленина будет двигаться к Академическому мосту по улице 3-го Июля и далее по маршруту, выполняя остановки «130-й квартал» и «Академический мост», где традиционно останавливаются автобусы №№4, 22, 83. При этом из схемы движения маршрута будут временно исключены остановки «Музыкальный театр», «Театр Кукол», «4-я Советская». При следовании троллейбуса №5 из микрорайона Университетский в центр схема движения маршрута остается прежней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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