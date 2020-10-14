Банк России не станет майнером «крипторубля»

В Банке России сделали поистине революционное заявление: наряду с традиционными наличным и безналичным рублём ЦБ РФ не исключает запуска проекта цифрового рубля на основе той же самой технологии блокчейна, которая используется при обращении биткоина и иных уже вошедших в оборот мирового финансового рынка криптовалют. Более того, сам регулятор в опубликованном на его сайте обзоре называет цифровой рубль «новой формой денег», отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– С технической точки зрения это будет означать, что новые цифровые рубли будут храниться в специальных электронных кошельках, каждому из которых будет присвоен цифровой код, передача цифровых рублей «из рук в руки» будет осуществляться с помощью цифрового кода.

В ЦБ РФ предполагают, что цифровой рубль будет доступен всем желающим – и физическим лицам, и юридическим. Вместе с тем, выпущенный ЦБ РФ цифровой рубль, если этот проект реализуется, не будет такой же криптовалютой, как сегодня биткоин, например, потому что у «классических» криптовалют нет единого эмиссионного центра, а цифровой рубль, выпущенный Центробанком РФ, как и любым центральным банком мира, будет фактическим аналогом безналичных фиатных денег, но не криптовалют. Так что «майнером» в смысле классического криптовалютного обращения Банк России, как и центральные банки иных стран, конечно, не станет, но это не помешает ему использовать новейшие финансовые технологии.

А не получится ли так, что Центробанк будет эмитировать неограниченное количество цифровых рублей, то есть попросту запустит электронный «печатный станок», что приведёт к росту инфляции? Для беспокойства нет причины. Неограниченной эмиссии цифрового рубля технически быть не может, так как есть ограничения на количество «эмитированных» цифровых валют в виде мощности компьютеров и затрат электроэнергии. Так что технические ограничения неизбежно будут, как и сейчас есть у криптовалют. Но можно предположить, что технические возможности у ЦБ РФ, как и у других центральных банков мира, для выпуска своих цифровых валют, будут побольше, чем у сегодняшних майнеров криптовалют, так что эмитировать такую валюту центральному банку будет не слишком сложно, и он может это делать достаточно долго.

Какие же цели преследует Банк России и другие центробанки, запуская этот принципиально новый для страны проект? Вроде бы целью является упрощение процесса денежного обращения, но ясно, что изначально многим хозяйствующим субъектам и тем более многим гражданам новый проект будет казаться слишком сложным и не обеспечивающим какой-либо ощутимой выгоды ни для простого человека, ни для субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением тех финансовых компаний, которые уже сегодня работают на крипторынке с биткоинами и иными цифровыми валютами как с финансовыми активами – для спекулятивных целей.

Но реальные экономические проблемы России цифровой рубль пока решить не сможет. Влияния на инфляцию он не будет оказывать, ни в сторону её снижения, ни роста – это будут те же безналичные рубли, как сегодня, а инфляция в России растёт по другим причинам, из-за роста издержек производства, налогов на бизнес, тарифов на коммунальные услуги и т.д. Да и простому россиянину без специального объяснения, просвещения со стороны ЦБ РФ, зачем нам нужен цифровой рубль, этот проект будет непонятен.

На самом деле цель, преследуемая Россией в выпуске цифрового рубля – такая же, как у Китая, уже запустившего проект цифрового юаня. А именно – возможность противостоять санкциям США и, в конечном счёте, покончить со всевластьем доллара в мировой экономике, которому пока может противостоять только евро, а такие валюты как швейцарский франк или японская иена или достаточно устойчивый в текущем пандемическом году австралийский доллар, в международных расчётах используются гораздо реже, да и далеко не все центральные банки хранят свои международные резервы в иных мировых резервных валютах, кроме доллара США, евро или вновь набирающего популярность монетарного золота. Эту политическую задачу противостояния санкциям (ну и вообще слишком обнаглевшим США) можно будет решить со временем, если группа стран, допустим, БРИКС, перейдёт на расчёты в собственных цифровых валютах. Интересно, что в США также не исключают запуска цифрового доллара, над созданием собственных цифровых валют работают Япония, Великобритания, Швеция, Южная Корея и даже Украина. Поэтому не исключено, что в XXI веке экономическая конкуренция между странами будет постепенно перемещаться в сферу передовых финансовых технологий.