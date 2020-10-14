Новости

«Бесконтакт» вдвое сократил число забытых карт в банкоматах Сбербанка

Бесконтактная технология (NFC — near field communication) позволила всего за год более чем в два раза сократить количество оставленных в банкоматах Сбербанка.

Банк начал оснащать свои банкоматы «бесконтактом» в 2017 году. Новая технология позволяет пользоваться устройством не вставляя карту. Для идентификации достаточно приложить карту или гаджет с поддержкой NFC (смартфон, умные часы или браслет) к считывателю, отмеченному значком трёх волн, и ввести ПИН-код.

Такой способ исключает риск забыть карту в банкомате. Более того, пользователи NFC-смартфонов вообще могут обходиться без физического «пластика», оплачивая покупки в торговых точках и снимая наличные с помощью смартфона, к которому привязана карта.

Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:

«Сегодня свыше 95% банкоматов Сбербанка оснащены NFC-ридерами. Бесконтактное обслуживание не только сокращает время проведения операции, но и упрощает взаимодействие с банкоматом. Теперь клиент может быть уверен, что не забудет карту».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Дистанционка-2: как подготовиться ко второй волне онлайн-обучения?
Министр здравоохранения назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании