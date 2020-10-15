В Иркутске перед судом предстанет координатор штаба Навального

14 апреля текущего года возле одного из домов бульвара Гагарина между активистом национально освободительного движения и координатором штаба Навального произошел конфликт, сообщают в Следкоме области.

В ходе выяснения отношений мужчина, применяя физическую силу, причинил 47-летней женщине телесные повреждения. Пострадавшая травмировала локоть, что оценивается как причинение вреда средней тяжести. Затем подозреваемый выбросил мобильный телефон пострадавшей через забор дома, и скрылся с места происшествия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в мировой суд. Активисту может грозить до трех лет лишения свободы.