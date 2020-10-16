Как добиться повышения на работе ‒ и что тебе мешает

Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 14 500 вакансий в Иркутске. Мы собрали вакансии из 150 работных сайтов-источников, в том числе hh.ru, Avito, SuperJob и Труд.всем. Найти вакансию с большой зарплатой непросто. В Иркутске только 150 вакансий с зарплатой от 100 000 рублей. В среднем жители города зарабатывают всего 40 500 рублей. Мы не советуем начинать всё с нуля ‒ работай так, чтобы получить повышение уже сейчас. Как двигаться по карьерной лестнице и почему босс до сих пор тебя не повысил ‒ рассказал ГородРабот.ру.

Будь ответственнее

Мы сейчас не об организованности. Приходить вовремя ‒ это хорошо. Однако это не та ответственность, за которую повышают.

Важно не бояться крупных и проблемных задач. Если босс предлагает работу, которой никогда не занимался ‒ смело берись за дело.

В конце концов у тебя получится. А руководитель оценит твои старания ‒ даст премию или повысит в должности.

Задумайся

Возможно, тебя не повышают, потому что тебе самому не нравится работа.

Допустим, директор по закупкам часто ездит в командировки. А ты стараешься избежать любых поездок ‒ боссу это известно.

Реши ‒ нужно ли тебе повышение или стоит двигаться в другую сторону.

Учись

Согласно ТК РФ сотрудника повышают, если он прошёл аттестацию или превосходит коллег по качеству и количеству работы.

Если твоих знаний недостаточно для того, чтобы подняться на ступень выше, повышения не жди.

Не отказывайся от конференций ‒ можно завести полезные знакомства и почерпнуть новые знания.

Запишись на курсы повышения квалификации или осваивай новые навыки, которые важны для работы компании.

Следи за собой

Не стоит забивать на дисциплину. Руководителю нужно, чтобы его заместитель никогда не опаздывал и мог подменить его в случае форс-мажора.

Проводи меньше времени за обедами, не отвлекайся на кофе-брейки ‒ важно показать собранность и продуктивность.

Поговори с начальником

Возможно, ты никогда не просил о повышении.

Сейчас самое время. Обсуди детали ‒ узнай, что нужно, чтобы добиться повышения в должности.