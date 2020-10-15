Альфа-Банк дает 10% кэшбэк на все покупки по карте VISA Альфа-Бизнес

Альфа-Банк дает 10%-ный кэшбэк по карте Visa Альфа-Бизнес на любые расходы. Акция приурочена к 10-летию работы банка с малым бизнесом. Повышенный кэшбэк могут получить как новые, так и действующие клиенты, которые ранее не пользовались данной картой. Для этого нужно совершить покупки по карте на 30 000 рублей в месяц.
Когда размер начисленного 10%-ного кэшбека достигнет 3000 баллов, начнут действовать стандартные условия: 5% на бизнес-расходы, 1% на остальные покупки. Максимальный размер кэшбэка в месяц по всем картам с программой лояльности составляет 15 000 баллов, которые в любое время можно конвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.
«Альфа-Банк благодарит клиентов малого бизнеса за 10 лет доверия. И это не пустые слова. Каждому активному владельцу карты Visa Альфа-Бизнес мы выплачиваем 10% кэшбека за покупки во всех категориях. 10% на всё — уникальные условия для рынка корпоративных карт. Теперь зарабатывать с Альфа-Банком еще проще», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.
«Компания Visa уделяет большое внимание поддержке малого бизнеса, как одного из драйверов экономики. Этот сегмент открывает большие возможности для дальнейшего распространения электронных платежей в России. Вместе с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы использование платежных инструментов было для бизнеса не только удобным и безопасным, но еще и выгодным», — отметил вице-президент, руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 568 тыс. корпоративных клиентов и 6,5 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.
Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.