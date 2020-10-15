Альфа-Банк дает 10% кэшбэк на все покупки по карте VISA Альфа-Бизнес

Альфа-Банк дает 10%-ный кэшбэк по карте Visa Альфа-Бизнес на любые расходы. Акция приурочена к 10-летию работы банка с малым бизнесом. Повышенный кэшбэк могут получить как новые, так и действующие клиенты, которые ранее не пользовались данной картой. Для этого нужно совершить покупки по карте на 30 000 рублей в месяц.

Когда размер начисленного 10%-ного кэшбека достигнет 3000 баллов, начнут действовать стандартные условия: 5% на бизнес-расходы, 1% на остальные покупки. Максимальный размер кэшбэка в месяц по всем картам с программой лояльности составляет 15 000 баллов, которые в любое время можно конвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.

«Альфа-Банк благодарит клиентов малого бизнеса за 10 лет доверия. И это не пустые слова. Каждому активному владельцу карты Visa Альфа-Бизнес мы выплачиваем 10% кэшбека за покупки во всех категориях. 10% на всё — уникальные условия для рынка корпоративных карт. Теперь зарабатывать с Альфа-Банком еще проще», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

«Компания Visa уделяет большое внимание поддержке малого бизнеса, как одного из драйверов экономики. Этот сегмент открывает большие возможности для дальнейшего распространения электронных платежей в России. Вместе с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы использование платежных инструментов было для бизнеса не только удобным и безопасным, но еще и выгодным», — отметил вице-президент, руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.