Сбер представил инновационные транспортные решения и механизмы финансирования на форуме «Общественный транспорт — 2020»

Сбер выступил генеральным партнёром форума «Общественный транспорт — 2020», который состоялся 13 октября в Москве. Партнёрами форума также стали компании — СберЛизинг и АО «РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ».

В форуме приняли участие начальник Управления клиентского сопровождения государственного сектора Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Владимир Маринов; начальник Центра ГЧП Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Анна Багинская; генеральный директор СберЛизинга Вячеслав Спиров и генеральный директор АО «РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ» Михаил Казаков. Представители Сбера рассказали о своём опыте финансирования отрасли, в том числе с помощью механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП), и уже реализованных технологических решениях, направленных на цифровизацию общественного транспорта в стране.

Проект Сбера в Твери, реализованный на инновационной транспортной платформе АО «РАСЧЁТНЫХ РЕШЕНИЙ», обеспечил пассажирам единый билет для поездок в городе, пригороде и области, при этом проезд можно оплатить не только транспортной, но и любой банковской картой. В результате в регионе выросли налоговые поступления, увеличилась собираемость платы за проезд и точность соблюдения расписания перевозчиками. Сбер обеспечил эквайринг для перевозчиков, эмиссию «Социальной карты жителя Тверской области», которую можно использовать для получения льготного проезда, пополнение транспортных карт в филиальной сети банка и системе интернет-банкинга Сбербанк Онлайн.

Более того, в регионе был впервые в России представлен пересадочный тариф на банковской карте (пассажиры могут в течение часа пересаживаться на любые виды наземного общественного транспорта в черте города со скидкой).

Форум «Общественный транспорт — 2020» — эффективная площадка для диалога c органами власти и поддержки инициатив бизнеса, направленных на реализацию проектов модернизации и обновления городского транспорта. Организаторы мероприятия — Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство транспорта РФ и ВЭБ.РФ. Цель форума — формирование предложений по реализации комплексной модели обновления и модернизации пассажирского общественного транспорта и маршрутных сетей в субъектах РФ, а также привлечение внебюджетного финансирования в проекты городского транспорта.