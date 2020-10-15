Банк «Открытие» профинансирует три проекта Фонда развития ветроэнергетики

Банк «Открытие» и проектные компании Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») подписали кредитные соглашения по финансированию проектов строительства ветропарков суммарной мощностью 445 МВт в Астраханской и Волгоградской областях. Таким образом, банк стал крупнейшим финансовым партнером Фонда.

Ожидается, что ВЭС в Астраханской области, суммарная мощность которых составляет 340 МВт, начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2021 года. В Волгоградской области первая очередь ветропарка по плану должна быть сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, вторая очередь — в четвертом квартале 2022 года, совокупная мощность станций составляет около 105 МВт.

На территории ветропарков будут размещены ветроэнергетические установки датской компании Vestas, которая является технологическим партнером Фонда и одним из крупнейших мировых производителей оборудования для ветроэнергетики.

Кредитные средства предоставлены на принципах проектного финансирования, обслуживание и погашение долга обеспечено выручкой по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, работающих с использованием возобновляемых источников энергии.

«Совместный Фонд ПАО „Фортум“ и Группы РОСНАНО является лидером на рынке ветровой энергетики в России, в котором мы видим высокий потенциал развития. Реализация наших проектов станет важным шагом в укреплении партнерского и взаимовыгодного сотрудничества с ключевым игроком отрасли», — сообщила вице-президент банка «Открытие» Екатерина Чиркова.

«Сотрудничество с банком „Открытие“ демонстрирует, что в России инвестиции в проекты ветровой энергетик становятся привлекательным финансовым инструментом, который защищен гарантированной доходностью. Банк „Открытие“ стал крупнейшим финансовым партнером Фонда, и мы надеемся на расширение сотрудничества, которое поможет нам реализовать амбициозную инвестиционную программу в области ВИЭ, предусматривающую ввод в эксплуатацию 1 823 MВт до 2024 года», — комментирует Марио Мацидовски, вице-президент по финансам «Фортум», заместитель генерального директора по финансовым и корпоративным вопросам УК «Ветроэнергетика».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Fortum — европейская энергетическая компания, ведущая деятельность более чем в 40 странах мира. Мы обеспечиваем своих потребителей электроэнергией, газом, теплом и холодом, а также предлагаем интеллектуальные решения для более эффективного использования ресурсов. Мы хотим побудить наших потребителей и общество присоединиться к переменам ради более чистого мира.Вместе с дочерней компанией Uniper мы являемся третьим по величине производителем электроэнергии без выбросов CO2 в Европе. Имея штат, состоящий из 19 тысяч профессионалов, и консолидированные активы около 69 млрд евро, Fortum обладает необходимым масштабом, компетенциями и ресурсами, чтобы играть ведущую роль в европейском энергетическом переходе. Акции Fortum обращаются на бирже Nasdaq Helsinki, акции Uniper — на Frankfurt Stock Exchange.

ПАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum, который включает также участие Fortum в ПАО «ТГК-1» (29,5 %). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В состав дивизиона «Россия» входит восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные — в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 01.10.2020 составляет 4 928 МВт, по тепловой энергии — 8 437 МВт.