Фитнес-индустрия просит правительство о поддержке

Ограничения привели к потерям отрасли на уровне 40 млрд руб., сообщают «Ведомости».

В результате ограничений, страхов клиентов и снижения платежеспособности населения фитнес недополучил в III квартале 2020 г. до 50% выручки аналогичного периода 2019 г., 20% предпринимателей отрасли разорены, говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии на имя Мишустина.

В этой связи НФС просит ряд мер поддержки для арендодателей и фитнес-клубов. В частности, отказаться на 4 года от пересмотра кадастровой стоимости недвижимости в строну ее увеличения; снизить ставку налога на имущество владельцам недвижимости до 0,3% в этом году и до 0,5% в 2021 г.; возместить недополученные арендные платежи за счет налоговых ставок на имущество, на землю и проч.; ввести мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги до 2023 г.

Для фитнес-клубов НФС предлагает ввести мораторий на немедленный возврат денежных средств клиентам до 2021 г., после разрешить возврат равными долями в течение года, а также распространить меры поддержки на всех участников индустрии – ИП, самозанятых, организации независимо от ОКВЭД и реестра МСП. Также НФС просит продлить действие субсидий на дезинфекцию и профилактику помещений от коронавируса до января 2021 г. Ежемесячные затраты фитнес-клубов на дезинфекцию доходят до 300 тыс. рублей в месяц, указывает Силина.