За покупки на Ozon держатели карты «Мир» от Примсоцбанка получат 10% кэшбэка

С 3 октября по 3 декабря у держателей карт «Мир» от Примсоцбанка есть возможность получить 10% кэшбэка за покупки на Ozon – даже за те, на которые уже действует скидка от интернет магазина. Отметим, акция действует при оплате покупок на сайте или в мобильном приложении Ozon (16+).

Чтобы получить кэшбэк нужно:

• зарегистрировать вашу карту «Мир» на сайте https://privetmir.ru/auth или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;

• оплатить покупки на сайте https://www.ozon.ru или в мобильном приложении Ozon зарегистрированной картой «Мир».



Максимальная сумма кэшбэка — 500 рублей на одну карту «Мир» в месяц.

Организатор акции: АО «НСПК». ОГРН: 1147746831352 Адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11, +7 (800) 100-54-64. Подробности об акции доступны на сайте privetmir.ru.

Интернет-магазин Ozon, общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения», ОГРН 1027739244741, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6.