Минфин заявляет, что доходы в регионах перестали падать

Сокращение региональных доходов во втором полугодии этого года начало замедляться относительно первого полугодия, сообщает Минфин. Текущее исполнение бюджетов субъектов говорит об их постепенной стабилизации - большинство перешло к восстановлению.

За девять месяцев с начала года доходы регионов увеличились, по предварительным данным, на 5% (до 10 трлн рублей) относительно аналогичного периода 2019 года.

Замедлили снижение налоговые и неналоговые доходы. На 1 октября они сократились на 5% и составили 7,5 трлн рублей. Но еще на начало июня падение было зафиксировано на уровне 9%, а месяцем позже – 7%.

Минфин отмечает, что наибольшее снижение региональных доходов наблюдается по налогу на прибыль и в основном касается субъектов с высокой долей сырьевого сектора. На 1 октября регионы потеряли 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, темп снижения начал замедляться с июля-августа.

Поступление налогов в бюджет Иркутской области за восемь месяцев 2020 года сократилось на 7,9% или на 8,3 млрд рублей до 97,121 млрд рублей.

Одновременно увеличились безвозмездные поступления в пользу регионов, в том числе из федерального бюджета. За девять месяцев сумма составила 2,4 трлн рублей, что на 57% больше показателя аналогичного периода прошлого года.