Ккоршуновский ГОК нарастил добычу на 15%

Коршуновский ГОК, входящий в Группу «Мечел», за 9 месяцев текущего года нарастил добычу железной руды на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Объем добычи составил более 5 млн тонн.

На Коршуновском карьере добыли за период на 18% больше руды, на Рудногорском руднике – на 13%, сообщают в компании.

«Реализация целевой программы комбината по обновлению оборудования позволила повысить эффективность горнотранспортных работ», – сообщил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.

ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» – единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов компании входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных запасов, которых по стандартам JORC на 31 декабря 2019 г. составляет порядка 133,7 млн тонн. Производимый на комбинате железорудный концентрат является одним из лучших в России по качественным характеристикам. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», консолидированный в ОАО «Мечел-Майнинг».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.