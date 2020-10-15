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В Улан-Удэ впервые выявлен 141заболевший коронавирусом

По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 15 октября зарегистрировано 8 499 (+141) лабораторно подтвержденных в случаев заражения COVID-19.

Из 141 случая заболевания 101 зарегистрирован в Улан-Удэ: всего – 5238 (62% от общего числа инфицированных).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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