В Улан-Удэ впервые выявлен 141заболевший коронавирусом

Министр здравоохранения назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в России остается напряженной. Он сообщил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на сегодняшний день находятся более 2 тыс. зараженных коронавирусом.
«Мы видим, что сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет рекомендации, которые предписаны. И, конечно же, поведение населения до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет необходимо держать в формате соблюдения этих правил»,— сказал господин Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС).
По его словам, около 66% больных с COVID-19 в стране лечатся в амбулаторных условиях. У почти 20% госпитализированных наблюдается легкое течение болезни, 68,3% пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, почти 11% — тяжелой, около 1,5% — крайне тяжелой. К аппаратам ИВЛ подключены 2 356 человек.