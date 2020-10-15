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В иркутских ТРЦ «Сильвер-молл» и «Джем-молл» прошли проверки масочного режима

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Специалисты службы потребительского рынка и лицензирования проверили соблюдение масочного режима в торговых центрах «Сильвер-молл» и «Джем-молл», а также нескольких продовольственных магазинов в Свердловском районе Иркутска.

Всего проверками было охвачено 39 торговых объектов, семи из них были выданы предписания. В отношении одного продовольственного магазина возбуждено административное производство по факту обслуживания на кассе покупателя, пришедшего без защитной маски. Это является правонарушением, предусмотренным статьей 20.6.1. КоАПП РФ и влечет наложение административного штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от 30 до 50 тыс. рублей.      

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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