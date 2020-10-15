В ближайшее время подрядчик начнет строительство Суворовского училища в Иркутске

Сейчас подрядчик проводит очистку здания от строительного мусора и демонтирует старые конструкции. Сегодня, 15 октября, объект, расположенный на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного училища, посетил Губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

– График работ есть, он соблюдается. Я для себя определил, что раз в месяц собираемся со всеми заинтересованными лицами и проводим сверку. Со стороны Правительства Иркутской области все спорные вопросы с собственниками зданий урегулированы. В понедельник документы передаем подрядной организации Министерства обороны, и она полноценно приступает к выполнению своей задачи – строительству Суворовского училища. Сроки не меняются – учебное заведение на 560 человек должно открыться 1 сентября 2021 года, – рассказал Игорь Кобзев.



Губернатор Иркутской области подчеркнул: особое внимание должно быть уделено вопросу благоустройства территории, прилегающей к училищу.

– Это непростой вопрос, потому что нужно проводить, например, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустраивать аллею, решать многие другие проблемы. Мы договорились создать инициативную группу, которая со стороны Правительства Иркутской области, городской администрации и жителей сформирует общие подходы, – отметил Игорь Кобзев.